POL-HRO: Brand einer Scheune in Perlin (LK NWM)

Wismar (ots) -



Am 26.01.2020 gegen 13:40 Uhr kam es in der Ortslage Perlin zum Brand

einer Scheune. Die Eigentümer der Scheune, welche ihr Wohnhaus

ebenfalls auf dem Grundstück haben, hörten einen lauten Knall und

konnten nur noch die Rauchentwicklung wahrnehmen. Trotz der

Ausdehnung des Feuers auf die gesamten 200 m² Scheunenfläche liefen

die Eigentümer in das brennende Gebäude und sicherten persönliche

Gegenstände. Hierbei erlitt der Eigentümer leichte Verbrennungen an

der rechten Hand sowie eine Rauchgasintoxikation und musste in ein

Krankenhaus verbracht werden.



Zum Zwecke der Löscharbeiten durch die eingesetzten Feuerwehren

musste die Scheune bis auf die Grundmauern eingerissen werden. In der

Scheune befanden sich mehrere landwirtschaftliche Maschinen und ein

PKW.

Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf 100.000 EUR.



Die bisher befragten Zeugen und Nachbarn konnten keine weiteren

Hinweise zum Sachverhalt geben, sodass die Brandursache bislang

unbekannt ist. Der Brandort wurde durch die eingesetzten Beamten

beschlagnahmt und wird am folgenden Tag an die Kriminaltechnik der

Kriminalaußenstelle Gadebusch zur weiteren Ermittlung übergeben.



Stübke

Polizeioberkommissarin

Polizeiinspektion Wismar

Polizeirevier Gadebusch



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4502814

OTS: Polizeipräsidium Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell