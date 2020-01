POL-NB: Sicherstellung von mehreren gestohlenen Motorrollern bei Friedland (LK MSE)

Friedland (ots) -



Am Sonnabend, den 25.01.2020, erhielt das Polizeirevier Friedland

einen Hinweis auf mehrere Motorroller die in einem Schuppen auf einem

Grundstück in der Nähe von Friedland stehen sollen. Das Grundstück

mit einem Einfamilienhaus und Nebengebäuden steht derzeit leer und

zum Verkauf. Daraufhin kamen Polizeibeamte des Polizeireviers

Friedland zum Einsatz. Eine fahndungsmäßige Überprüfung der

Motorroller ergab, dass alle drei wegen Diebstahls zur Fahndung

stehen. Diese wurden bereits in den vergangenen Monaten entwendet.

Eine Inaugenscheinnahme des Grundstücks ergab zusätzlich die

Auffindung eines entwendeten, zerlegten und in Fahndung stehenden

E-Bikes. Weiterhin wurden mehrere Gartengeräte festgestellt welche

mutmaßlich ebenfalls entwendet wurden. Die betreffenden Motorroller

bzw. Gegenstände wurden sichergestellt.

Die Kriminalpolizei ermittelt.



