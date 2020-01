POL-HRO: Zeitnahe Klärung von Brandstiftungen und erheblichen Sachbeschädigungen in Rostock

Rostock (ots) -



UT verursachten in der letzten Nacht in Groß Klein erhebliche Schäden

durch zwei Brände und Vandalismus.

Zunächst wurde das Brandschutzrettungsamt gegen 04.30 Uhr wegen des

Brandes einer Laube zur Kleingartenanlage ´Am Malbusen´ gerufen. Dort

wurden zudem sechs weitere aufgebrochene Lauben festgestellt.

Gegen 06.30 Uhr brannte dann ein größerer Stapel zur Verteilung

bereitgestellter Zeitungen, wodurch aufgrund der unmittelbaren Nähe

die Fassade eines Wohnhauses verrußte und Rauch in den Hausflur zog.

Das Feuer konnte durch eine Bewohnerin des Hauses und die

eintreffenden Polizeibeamten gelöscht werden.

Zudem wurden im Bereich angrenzender Straßen nach bisherigen

Feststellungen an 15 Pkw Reifen zerstochen sowie mehrere private

Briefkästen geöffnet und darin befindliche Briefe entwendet.



Im Zuge der Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen konnten gegen 12.00

Uhr zwei tatverdächtige 13-jährige Kinder identifiziert und gestellt

werden. Sie hatten mit einer weiteren Jugendlichen Steine auf eine

fahrende S-Bahn und die Gleise geworfen.



Durch die Kriminalpolizei wurden zahlreiche Spuren gesichert; die

Ermittlungen dauern an.



Claudia Paasch

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4502760

OTS: Polizeipräsidium Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell