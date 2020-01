POL-HRO: Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 19

BAB 19 (ots) -



Ein 29-jähriger Fahrer eines polnischen Sattelzuges fuhr auf der BAB

19, aus Richtung Rostock kommend in Richtung Berlin.

Zwischen den Anschlussstellen Linstow und Malchow kam der Sattelzug

nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in die Nebenanlage. Dort

kippte der Sattelzug mit der rechten Fahrzeugseite gegen eine

vorhandene Böschung.



Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt

ca. 15000,- EUR. Im Bereich um die Unfallstelle wurde die Standspur

durch die Autobahnmeisterei Kavelstorf bis zur Bergung des

Sattelzuges gesperrt.



Jens Schmidt

Polizeihauptmeister

AVPR Dummerstorf

Außenstelle Linstow





Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



