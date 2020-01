POL-HRO: Vermisster 13-Jähriger in Zarrentin - Polizei bittet um Mithilfe

Boizenburg (ots) -



Am 26.01.2020 gegen 02:00 Uhr hat das Polizeirevier Boizenburg eine

Vermisstenanzeige aufgenommen. Vermisst wird der 13-jährige:



Jeremy Hartig,

Circa 170cm groß

schlanke Statur

blondes Haar mit Seitenscheitel

blaue Augen



Laut Zeugenaussagen ist der Vermisste wie folgt bekleidet:

schwarze Jacke, weiße Aufschrift

Jeanshose

schwarzer Kapuzenpullover



Jeremy ist von seiner Wohnanschrift in 19246 Zarrentin abgängig.

Weitere Erkenntnisse zu seinem Aufenthalt konnten nicht erlangt

werden. Die Eltern gehen davon aus, dass sich der Vermisste im

Bereich Zarrentin aufhält.

Sachdienliche Hinweise zu dem Vermissten oder seinem Aufenthaltsort

können unter der Tel. 038847/6060 an das Polizeirevier Boizenburg

oder jede andere Polizeidienststelle weitergeben werden.





