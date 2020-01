POL-NB: Brand einer Wohnung in der Altstadt von Stralsund (LK Vorpommern-Rügen)

Stralsund (ots) -



Am 25.01.2020 gegen 20:30 Uhr kam es in der Badenstraße zu einem

Brand in einer Wohnung eines 3-stöckigen Mehrfamilienhauses. Der

Brand entzündete sich in einer Wohnung im Erdgeschoß. Bei Eintreffen

der Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Beamten des

Polizeihauptreviers Stralsund hatten die meisten Bewohner das Haus

bereits verlassen. Der 67-jährige Bewohner der brandbetroffen Wohnung

erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste zur medizinischen

Versorgung in einem Krankenhaus in Stralsund stationär aufgenommen

werden. Weitere Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des

Brandes verhindert werden und es entstand ein nur verhältnismäßig

geringer Sachschaden. So konnten im Anschluss an die Löscharbeiten

die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Hinsichtlich der

Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.



