POL-HRO: Sprengung eines Postbriefkastens mittels Pyrotechnik

Elmenhorst bei Rostock (ots) -



In der Nacht vom 24.01.2020 auf den 25.01.2020 haben unbekannte Täter

in 18107 Elmenhorst den Postbriefkasten in der Nähe des Nettomarktes

mittels Pyrotechnik so stark beschädigt, dass er aus der Verankerung

gerissen und durch die Verformung nicht mehr nutzbar ist. Bei der

Spurensicherung durch die Kriminalpolizei konnten Spuren des

Tatmittels und Papierreste mit Brandspuren gesichert werden; jedoch

wurden keine Briefe im Inneren des Briefkastens festgestellt.

Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zur Tat geben können. Zudem

werden Mitbürger aufgefordert sich zu melden, die am 24.01.2020 nach

15.45 Uhr ihre Post in den Briefkasten geworfen haben.

Hinweise nimmt das zuständige Polizeihauptrevier Bad Doberan unter

der Telefonnummer 038203/560, jede andere Polizeidienststelle sowie

die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.





Claudia Paasch

Polizeipräsidium Rostock

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4502294

OTS: Polizeipräsidium Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell