POL-HRO: Briefkasten der Post zerstört

Ludwigslust (ots) -



Gestern Nacht wurde, vermutlich gegen 21:30-22:00 Uhr, durch bisher

unbekannte Täter ein Briefkasten der Post in Gorlosen, Lenzener

Straße vor der Nr. 4 zerstört. Zeugen hörten gestern Abend einen

lauten Knall und entdeckten gegen 13:00 Uhr am heutigen Tage den

Schaden. Vor Ort konnten die Beamten lediglich noch Teile von

beschädigten Briefen feststellen. Ob und wie viele Briefe geöffnet

bzw. entwendet wurden, ist bisher unklar. Sollten Sie im besagten

Zeitraum Hinweise zu Tätern wahrgenommen bzw. Briefe am 24.01.2020

nach 08:30 Uhr eingeworfen haben, dann melden Sie sich bitte unter

03874/411-0 beim zuständigen Polizeirevier Ludwigslust.



Benjamin Kerb

POK

Polizeihauptrevier Ludwigslust



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



