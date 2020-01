POL-HRO: Zeugenaufruf - Audifahrer gefährdet andere Verkehrsteilnehmer auf der B 104

Sternberg (ots) - Am 24.01.2019 kam es gegen 12:30 Uhr auf der B104 zwischen

Witzin und Sternberg zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs.



Kurz nach dem Ortsausgang Witzin in Richtung Sternberg überholte ein schwarzer

PKW Audi zwei Fahrzeuge trotz Gegenverkehr. Ein Verkehrsunfall konnte dabei nur

dadurch verhindert werden, dass sowohl die überholten Fahrzeuge, als auch die

Fahrzeuge im Gegenverkehr stark bremsten. Der unbekannte Fahrzeugführer des

Audis fuhr anschließend die B104 weiter in Richtung Sternberg und bog dann nach

Pastin ab.



In diesem Zusammenhang werden Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben,

insbesondere die Fahrzeugführer der überholten Fahrzeuge bzw. des Gegenverkehrs,

gebeten, sich beim Polizeirevier Sternberg, Tel. 03847/43270 zu melden.



K. Bauriedl

Polizeikommissar

Polizeirevier Sternberg



