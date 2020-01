POL-HST: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 57-Jähriger aus Lage (NRW)

Stralsund/ Lage (NRW) (ots) - Seit dem 16.01.2020 wird die 57-jährige Phoosuk

Düstersiek aus Lage (Bundesland Nordrhein-Westfalen) vermisst. Die Frau hielt

sich vermutlich seit dem 12. Januar 2020 beruflich in der Hansestadt Stralsund

auf.



Die Gesuchte wird wie folgt beschrieben:



- 159 cm groß,



- lange, dunkle Haare,



- sehr schlanke Statur,



- zur Kleidung ist nichts bekannt.



Die bisherigen Suchmaßnahmen durch Kräfte des Polizeihauptrevieres Stralsund und

des Kriminalkommissariats Stralsund führten nicht zum Erfolg. Darüber hinaus

wurden benachbarte Dienststellen über die Vermisstensuche informiert. Die

Polizei bittet mit dem angefügten Foto die Bevölkerung um Mithilfe! Wer hat

Phoosuk Düstersiek gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?



Hinweise nimmt die Polizei in Stralsund unter der Telefonnummer 03831/2890-0,

jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter

www.polizei.mvnet.de entgegen.



Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage

gebeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Mathias Müller

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/4501837

OTS: Polizeiinspektion Stralsund



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell