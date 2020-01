POL-NB: Brand mehrerer Mülltonnen in Waren

Waren (ots) - Am 24.01.2020 gegen 01:50 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle des

Polizeipräsidiums Neubrandenburg Kenntnis über den Brand mehrerer Mülltonnen in

der Mozartstraße in Waren.



Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich der Sachverhalt. Auf dem

Hinterhof eines Mehrfamilienhauses brannte eine Papiermülltonnen, von der aus

das Feuer auf drei danebenstehende Restmülltonnen sowie eine Plastiksandkiste

übergegriffen hat. Da die Mülltonnen an der Giebelwand einer dortigen Garage

standen, wurde diese Wand stark beschädigt.



Ein eingesetzter Polizeibeamter der noch versuchte mit einem mitgeführten

Feuerlöscher den Brand zu löschen, erlitt dabei eine leichte Rauchgasvergiftung.

Nach einer kurzen ambulanten Behandlung im Krankenhaus konnte der Beamte seinen

Dienst fortsetzen.



Zur Brandbekämpfung befand sich die Freiwillige Feuerwehr Waren mit 17 Kameraden

im Einsatz. Der Brand konnte zügig gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in

Höhe von ca. 1.800EUR. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.



Die Ermittlungen aufgrund des Verdachtes der Brandstiftung wurden aufgenommen.

Wir bitten Zeugen, die in der Zeit von 01:30 - 02:00 Uhr verdächtige Personen in

Tatortnähe bemerkt haben, sich zu melden. Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier

in Waren unter der Telefonnummer 03991 - 17 60 entgegen.



