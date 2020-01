POL-NB: Zeugenaufruf nach räuberischem Diebstahl auf einen Einkaufsmarkt in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) - Wie bereits berichtet wurde, kam es am 23.01.2020 gegen

20:00 Uhr in der Burgholzstraße in Neubrandenburg zu einer räuberischen

Erpressung in einem Einkaufsmarkt.



Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein männlicher Tatverdächtiger einen

Angestellten mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedroht und die Herausgabe

von Bargeld gefordert haben. Der Angestellte kam der Aufforderung nach und

händigte dem Täter einen geringen vierstelligen Bargeldbetrag aus. Anschließend

flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.



Zur Täterbeschreibung kann folgendes gesagt werden:



- männlich

- ca. 30-35 Jahre alt

- ca. 1,80m groß

- kräftige Statur

- mittellanges, dunkles Haar

- auffällig hellblaue Augen

- insgesamt ungepflegte Erscheinung



Der Täter soll mit einer dunklen Stoffmütze, einem dunklen Schlauchschal, einer

schwarzen Jacke mit einem camouflagefarbenem Streifen auf Brusthöhe, einer

schwarzen Jogginghose und weißen Sportschuhen bekleidet gewesen sein und einen

schwarzen Stoffbeutel (Turnbeutel) mit sich geführt haben.



Die Ermittlungen zum Sachverhalt wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg

aufgenommen. Wir bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder

nähere Angaben zum Täter machen können, sich zu melden. Hinweise nimmt die

Polizei in Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395 5582 5224 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Kathrin Jähner

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/4501363

OTS: Polizeiinspektion Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell