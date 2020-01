POL-SN: Keine Fahrerlaubnis und gefälschte Kennzeichen

Schwerin (ots) - Urkundenfälschung, keine Fahrerlaubnis, der Pkw nicht

versichert und fehlende Steuerabgaben waren das Ergebnis einer Verkehrskontrolle

am gestrigen Abend.



Der 32-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Smart befuhr gegen 23.20 Uhr den

Obotritenring, eine Streifenwagenbesatzung hielt das Fahrzeug an, um eine

Kontrolle durchzuführen.



Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis

besitzt, die Kennzeichen gehörten nicht an den Pkw, die TÜV-Plakette war

gefälscht.



Mit im Smart saß die Fahrzeughalterin, gegen sie wurde ein weiteres Verfahren

wegen des Verstoßes gegen Pflichten eines Kraftfahrzeughalters eingeleitet.



Der Smart wurde sofort aus dem Verkehr gezogen, die beiden, aus dem Raum Hagenow

stammenden Personen, setzten ihren Weg zu Fuß fort.



