POL-HST: Zusammenstoß eines PKW mit einem LKW auf der B 96 auf Höhe Samtens

Stralsund (ots) - Am 23.01.2020 gegen 14:10 Uhr kam es auf der Bundesstraße 96

zwischen Bergen und Stralsund zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person

schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt wurde.



Ein 42-Jähriger aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte befuhr mit einem

LKW DAF mit Anhänger die B 96 in Fahrtrichtung Stralsund. Auf Höhe der Auffahrt

Samtens/ Garz/ Muhlitz fuhr eine 30-jährige Stralsunderin mit einem PKW Opel auf

die B 96, so dass beide Fahrzeuge nebeneinander fuhren. Nach derzeitigem

Kenntnisstand kam es zu einer seitlichen Berührung beider Fahrzeuge, als der

LKW-Fahrer den Fahrstreifen wechseln wollte. Daraufhin drehte sich der PKW Opel

und kam in entgegengesetzter Fahrtrichtung zum Stehen. Hierbei entstand ein

Sachschaden von circa 10.000 Euro.



Die 30-Jährige wurde durch Rettungskräfte ins Krankenhaus nach Stralsund

gebracht.



Der Verkehr an der Unfallstelle wurde für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme

umgeleitet. Während der Bergung des PKW Opel, der nicht mehr fahrbereit war,

musste die Fahrbahn für etwa 15 Minuten voll gesperrt werden.



