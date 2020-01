POL-HST: Leblose Person im Bereich Zingst aufgefunden

Zingst (ots) - In den Mittagsstunden des 22.01.2020 wurde auf Höhe des

Campingplatzes Freesenbruch bei Zingst eine leblose Person aufgefunden. Ein

Mitarbeiter des Campingplatzes hatte den leblosen Körper in einem Graben

entdeckt und die Polizei verständigt.



Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei handelt es sich bei der aufgefundenen

Person um den seit dem 03.12.2019 als vermisst gemeldeten 82-jährigen Rentner

aus Zingst. Die abschließende Identitätsfeststellung muss allerdings noch über

die Rechtsmedizin in Greifswald erfolgen.



Die Kriminalpolizei leitete am Mittwoch, wie in solchen Fällen üblich, ein

Todesermittlungsverfahren ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen keine

Hinweise für eine Straftat bzw. Fremdverschulden vor.



