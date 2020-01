POL-NB: Pressemitteilung zum Auffinden von zwei Leichen in Neustrelitz, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Neustrelitz (ots) - Am 23.01.2020, gegen 15:00 Uhr, teilte ein Bürger den Fund

von zwei Leichen in Neustrelitz, Bürgerseeweg, in der Nähe des Geländes der

Ostmecklenburgisch Vorpommersche Verwertungs- und Deponie GmbH mit. Eine Prüfung

vor Ort durch Polizeikräfte bestätigte den Fund von zwei Leichen. Es handelt

sich nach ersten Erkenntnissen um einen männlichen und einen weiblichen

Leichnam. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg erfolgte der

Einsatz der Rechtsmedizin zur Klärung der Todesumstände. Die vor Ort vertretene

Staatsanwaltschaft Neubrandenburg ordnete eine Obduktion für den morgigen Tag

an. Zur Identität der beiden Personen liegen zum jetzigen Zeitpunkt zwar

Anhaltspunkte vor, welche aber noch durch eine rechtsmedizinische Untersuchung

bestätigt werden müssen. Die Ermittlungen wurden durch die

Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg aufgenommen. Gegenwärtig wird in alle

Richtungen ermittelt.



