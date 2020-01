POL-NB: Räuberische Erpressung in einem Supermarkt in Neubrandenburg, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Neubrandenburg (ots) - Am 23.02.2020 gegen 20:00 Uhr kam es in einem Supermarkt

in der Burgholzstraße in Neubrandenburg zu einer räuberischen Erpressung. Ein

bewaffneter Täter bedrohte den Kassierer und erbeutete mehrere hundert Euro aus

der Kasse. Nach der Tat floh er in unbekannte Richtung. An den

Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Täter waren Funkstreifenwagen des

Polizeihauptreviers Neubrandenburg, des Polizeireviers Friedland, der

Autobahnpolizei und der Bereitschaftspolizei beteiligt. Trotz der sofort

eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht mehr festgestellt

werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



