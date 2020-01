POL-NB: Schwere Brandstiftung in einem Wohn- und Geschäftshaus in Pasewalk, Landkreis Vorpommern-Greifswald

Pasewalk (ots) - In Pasewalk kam es am 23.01.2020 gegen 21:00 Uhr im

Gemeindewiesenweg zu einem Brand eines Wohn- und Geschäftshauses. Die Bewohner

des Wohnhauses nahmen einen lauten Knall wahr und informierten daraufhin die

Feuerwehr. Anschließend begaben sie sich selbstständig aus ihrer Wohnung. Zu

einem Personenschaden kam es nicht. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr

Pasewalk brachten das Feuer schnell unter Kontrolle und löschten es. Es entstand

ein Schaden von etwa 8000,- Euro im Innern des Gebäudes. Die Kriminalpolizei hat

die Ermittlungen wegen des Verdachtes der schwerer Brandstiftung aufgenommen.

Ein Brandursachenermittler kommt am 24.01.2020 zum Einsatz. Aufgrund starker

Rauch- und Rußbildung ist das Wohnhaus derzeit nicht bewohnbar.



Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



