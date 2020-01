POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach drei vermissten Jugendlichen aus dem Bereich Neustrelitz im LK Mecklenburgische Seenplatte

Neustrelitz (ots) - Seit dem 23.01.2020, um 19:00 Uhr, werden die 14-jährige

Pia-Chantal Felten und die 14-jährige Tabea Jasmin Köster vermisst. Beide

gehören zu einer Wohngruppe in Möllenbeck, LK Mecklenburgische Seenplatte, und

sind von dort abgängig. Tabea ist ca. 1,60 m groß, schlank und hat blondes

halblanges Haar. Sie ist mit einem grünen Parker mit Fellkragen und einer blauen

Jeans bekleidet. Pia ist ca. 1,65 m groß schlank und hat dunkles halblanges

Haar. Zur Bekleidung ist nur bekannt, dass sie einen grauen dicken Schal um hat

und vermutlich keine Jacke bei sich trägt. Tabea wurde das letztmalig am

23.01.2020 gegen 15:30 Uhr und Pia gegen 18:00 Uhr gesehen.



Weiterhin wird der 17-jährige Jugendliche Jannick Wagner aus der Wohngruppe in

Blankensee bei Neustrelitz vermisst.Der Jannick ist bereits seit dem 21.01.2020

aus der Wohngruppe abgängig. Er ist 1,88 m groß, trägt einen schwarzen Pullover,

eine schwarze Jogginghose, schwarze ´NIKE´ Schuhe und einen schwarzen Schal. Es

besteht die Möglichkeit, dass die drei Jugendlichen gemeinsam unterwegs sind.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bisher erfolglos.



Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage

gebeten.



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche. Hinweise

nimmt sie in Neustrelitz unter der Telefonnummer 03981 2580, jede andere

Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Im Auftrag Peter Wojciak, PHK Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1,

Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst



