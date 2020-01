POL-NB: Sachbeschädigung in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) - In der Nacht vom 22.01.20 auf den 23.01.20 bewarfen

bisher unbekannte Tatverdächtige die Fassade eines Geschäftshauses in der

Stargarder Straße, in welchem ein Bekleidungsgeschäft untergebracht ist.



Das Geschäft vertreibt auch Mode des Herstellers ´Thor Steinar´. Diese

Bekleidung wird teilweise der rechten Szene zugeordnet. In der Vergangenheit gab

es Proteste gegen das Geschäft.



In der heutigen Nacht wurden etwa zehn sogenannte Farbbomben gegen die Fassade

geworfen. Schwarze, grüne, rote und gelbe Farbe wurde durch die Unbekannten in

Schraubgläser gefüllt und an die Hauswand geworfen. Dadurch wurde das

Schaufenster des Geschäftes sowie des benachbarten Asia-Imbisses beschädigt. Es

entstand ein Sachschaden von etwa 5000 EUR. Schriftzüge wurden nicht

festgestellt.



Für den morgigen Tag ist in der Neubrandenburger Innenstadt eine Versammlung

unter dem Motto ´Fridays gegen Nazigedöns´ angemeldet.



Der Kriminaldauerdienst war zur Spurensicherung eingesetzt. Der Staatsschutz der

Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die

Einsatzleitstelle unter 0395 / 55822224, die Internetwache der Landespolizei M-V

unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.



