POL-GÜ: 92jährige wird beim Überqueren der Fahrbahn angefahren

Güstrow (ots) - Die 24jährige übersieht beim Abbiegen mit ihrem Auto die

92jährige Dame, die die Straße überquerte. Die Frau stürzte, wurde verletzt und

mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Unfall passierte am

23.01.2020 um 09:25 Uhr in Güstrow, als die Autofahrerin von der Kattrepel nach

links in die Lange Straße in Güstrow einbiegen wollte.



