POL-GÜ: Auf den vorausfahrenden nicht geachtet und aufgefahren

Güstrow (ots) - Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ist es am

23.01.2020, gegen 07:20 Uhr, auf der B103 zwischen Klueß und Güstrow gekommen.

Die hintereinander fahrenden Autos mussten bremsen. Die Fahrerin des dritten

Autos hat das zu spät gesehen und ist auf dem vor ihr stehenden Auto

aufgefahren. Durch den Aufprall wurde dieser auf dem vor ihm stehenden PKW

aufgeschoben. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt

werden. Es ist ein Sachschaden von 4.500 Euro entstanden.



