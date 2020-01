POL-NB: Massiver Missbrauch eines Zehnjährigen - Ermittler fassen Tatverdächtigen

Landkreis Vorpommern-Greifswald (ots) - Im Landkreis Vorpommern-Greifswald haben

Ermittler der Kripo Anklam heute Morgen einen 35 Jahre alten Mann festgenommen.

Er steht in dringendem Verdacht, einen zehn Jahre alten Jungen aus dem Landkreis

vermutlich über einen längeren Zeitraum massiv sexuell missbraucht und seine

Taten gefilmt zu haben. Der Beschuldigte wird noch heute Nachmittag wegen des

Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und der Verbreitung

kinderpornografischer Schriften dem Haftrichter vorgeführt. Die zuständige

Staatsanwaltschaft Stralsund hatte aufgrund der Ermittlungserkenntnisse

Haftbefehl beantragt.



Bereits im Sommer 2019 wurde die Wohnung des heute 35-Jährigen durch unsere

Kriminalbeamten durchsucht. US-Behörden hatten vergangenes Jahr einschlägiges

Material im Internet entdeckt und über den Fachbereich Kinderpornografie des BKA

(Bundeskriminalamt) an die Anklamer Ermittler übergeben. Der Verdacht der

Verbreitung kinderpornografischer Schriften stand im Raum. Bei dem Mann wurden

damals Datenträger sichergestellt.



Anfang der Woche wurden unsere Ermittler durch die Auswerter der Datenträger aus

München kontaktiert. Nach deren Auswertung ergab sich der Verdacht, dass der

Beschuldigte selbst auch aktuell ein Kind schwer sexuell missbrauchen könnte und

davon eigene Aufnahmen herstellt. Innerhalb kürzester Zeit konnten unsere

Ermittler sowohl das Kind identifizieren als auch den Verdacht gegen den

35-Jährige erhärten.



