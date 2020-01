POL-NB: Nachmeldung Festnahme nach sexuellem Missbrauch von Kindern

Landkreis Vorpommern-Greifswald (ots) - Auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Stralsund hat das zuständige Amtsgericht Greifswald den Haftbefehl erlassen. Der

Beschuldigte wurde in eine JVA verbracht.



Erstmeldung:



Landkreis Vorpommern-Greifswald (ots) - Betreuer einer Einrichtung für geistig

behinderte Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis Vorpommern Greifswald

meldeten der Polizei den Verdacht, dass eines der betreuten Kinder sexuell

missbraucht worden sein könnte. Das Verhalten des Kindes sei auffällig.



Durch umsichtiges und kindegerechtes Befragen, den Einsatz der Rechtsmedizin und

intensive Ermittlungen des Kriminaldauerdienstes und den Beamten der

Kriminalpolizeiinspektion Anklam wurde dieser Verdacht erhärtet.



Nach bisherigen Erkenntnissen missbrauchte ein 33-jähriger Tatverdächtiger aus

dem Dorf, in welchem sich auch die Wohngruppe befindet, zwei dort betreute

Kinder bzw. Jugendliche in seiner Wohnung. Bei den Geschädigten handelt es sich

um zwei 12 und 13 Jahre alte Jungen. Den Ermittlungen zufolge wurde auch der

Beischlaf vollzogen. Ob noch weitere Kinder betroffen sind, bleibt Gegenstand

der Ermittlungen.



Der 33-jährige Beschuldigte ist mehrfach polizeibekannt. Er ist bisher elf Mal

wegen Vermögens- und Gewaltdelikten zu Geld- und Freiheitsstrafen, jedoch nicht

wegen Sexualdelikten, verurteilt worden. Am heutigen Tage erfolgte die

vorläufige Festnahme des Mannes und die Durchsuchung seiner Wohnung. Auf Antrag

der Staatsanwaltschaft Stralsund wird er heute dem Haftrichter vorgeführt.



