POL-HRO: Achtung, betrügerische Goldkäufer unterwegs

Rostock (ots) - Am 21. Januar 2020 wurde ein älteres Ehepaar Opfer eines

Betrugsversuchs. Die 80- jährige Frau und der 85-jährige Mann riefen bei einer

Firma an, die eine Anzeige in einer Zeitung aufgegeben hatte. In dem Inserat

sucht die Firma Antiquitäten zum Ankauf mit sehr guter und sofortiger Bezahlung.

Das Ehepaar und Firmenmitarbeiter verabredeten sich in der Wohnung des Paares im

Stadtteil Reutershagen. Sie boten hochwertige Pelzkleidung an. Die Käufer

erschienen sehr interessiert, gaben dann jedoch an, dass der Ankauf der Pelze

nur in Verbindung mir einem Goldankauf möglich ist. Nachdem das Paar jetzt

verschiedenes Altgold zeigte, wollten die Käufer zunächst nur das Altgold zur

angeblichen Prüfung des Reinheitsgehaltes mitnehmen und die Pelze zusammen mit

der Bezahlung an einem anderen Tag abholen. Nunmehr wurde das Ehepaar stutzig

und verwies die angeblichen Käufer aus der Wohnung. Nach Verständigung der

Polizei am nächsten Tag wurde eine entsprechende Strafanzeige aufgenommen. Die

weiteren Ermittlungen hat die Rostocker Kriminalpolizei übernommen.



Polizeiinspektion Rostock

Ellen Klaubert

18057 Rostock

Ulmenstr. 54

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



