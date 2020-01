POL-HWI: Staubsaugerautomat in Gadebusch aufgebrochen Polizei sucht Zeugen

Wismar (ots) - Im Zeitraum vom 21.01., 18:30 Uhr, bis 22.01., 18:45 Uhr, brachen

ein oder mehrere unbekannte Täter einen Staubsaugerautomaten auf einem

Tankstellengelände Am Kalkbruch in Gadebusch auf. Die Täter verursachten hierbei

einen Schaden von etwa 200 EUR. Wieviel Geld aus dem Automaten erbeutet wurde,

ist derzeit nicht bekannt.



Die Polizei in Gadebusch bittet Zeugen, die relevante Hinweise zu Fahrzeug- oder

Personenbewegungen geben können, sich unter der Telefonnummer 03886/722 0 zu

melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Axel Köppen

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108764/4500574

OTS: Polizeiinspektion Wismar



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell