POL-HRO: 13-Jähriger soll sich nachts auf den Weg zur Schule gemacht haben

Rostock (ots) - In der Nacht vom 22. auf den 23. Januar 2020 wurde ein

13-Jähriger Junge aus Toitenwinkel vermisst. Die Mutter meldete sich gegen 02.30

Uhr bei der Polizei. Der Junge befand sich nicht mehr in seinem Bett und

hinterlegte auf dem Schreibtisch einen Zettel mit dem Inhalt, dass er zur Schule

unterwegs ist. Die Schultasche war nicht mehr in seinem Kinderzimmer und der

Junge besucht sehr gerne die Schule. Dem Jungen war bekannt, dass die Busse und

Bahnen am 23. Januar 2020 nicht fahren werden. Die Polizei leitete sofort die

Suchmaßnahmen ein. Gegen 07.00 Uhr morgens meldete die Schulsekretärin, dass

sich der Junge an seiner Schule aufhält.



