POL-NB: Mutmaßlicher sexueller Übergriff auf 33-Jährige

Greifswald (ots) - Am frühen Morgen ist es nach derzeitigen Erkenntnissen in

Greifswald zu einem sexuell motivierten Übergriff auf eine 33 Jahre alte Frau

gekommen. Sie war zwischen 05:10 Uhr und circa 05:25 Uhr auf dem Rad unterwegs

als sie auf Höhe des Hufelandheims (Kursana-Domizil) in der Talliner Straße /

Ecker Wolgaster Straße einen Radfahrer bemerkte. Er folgte ihr bis zu ihrem

Ziel, dem ´Boddenhus´ (Karl-Liebknecht-Ring). Auf dem dortigen Hinterhof soll er

sie nach ihrer Aussage mutmaßlich mit einer Pistole bedroht und in den Schritt

gefasst haben. Er versuchte, sie auszuziehen, was ihm jedoch nicht gelang.

Danach ließ er von ihr ab und flüchtete.



Die Frau beschreibt den Angreifer wie folgt:



- etwa 30 Jahre alt

- ca. 175 - 180 Meter groß

- schlanke Gestalt

- schwarze Bekleidung, eventuell eine schwarze Schirmmütze

- hellbrauner Nylonstrumpf über dem Gesicht

- er sprach Hochdeutsch ohne Dialekt oder Akzent



Die zuständigen Ermittler der Kripo Anklam suchen nun nach Hinweisen aus der

Bevölkerung. Wer in der Zeit zwischen 05:10 Uhr und ca. 05:25 Uhr zwischen der

Talliner Straße / Ecke Wolgaster Straße und dem ´Boddenhus´

(Karl-Liebknecht-Ring 1) sachdienliche Beobachtungen gemacht hat, wendet sich

bitte an die Einsatzleitstelle unter der Telefonnummer 0395/5582-2224, die

Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede

andere Polizeidienststelle.



