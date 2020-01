POL-HRO: Vergewaltigung verhindert - Rostockerin für ihr Engagement geehrt

Rostock/ Bad Doberan (ots) - Am vergangenen Montag, den 20.01.2020, wurde

Jessica Lippert in die Kriminalpolizeiinspektion Rostock eingeladen, denn die

Polizei wollte sich bei der 37-Jährigen für ihr couragiertes Verhalten bedanken.

Sie hatte im Sommer letzten Jahres in Bad Doberan eine Vergewaltigung

verhindert. Der Täter wurde zwischenzeitlich verurteilt.



Es war der 31. Juli 2019, als der damals 21-jährige Täter eine 70-jährige Frau

auf dem Gelände des Münsters in Bad Doberan in sexueller Absicht angriff

(Pressemitteilung vom 31.07.2019). An diesem Mittwochmittag befand sich die

Zeugin in der Nähe der Klostermauer und konnte die Hilferufe der Geschädigten

wahrnehmen. Sie kletterte ein Stück die Mauer hinauf und sah den Angriff.

Geistesgegenwärtig schrie sie den Täter an und erschreckte ihn damit, sodass er

von seinem Opfer abließ. Gleichzeitig verständigte die Zeugin über die 110 die

Polizei, wodurch die Beamten zeitnah vor Ort sein konnten. Dank der schnellen

und mutigen Reaktion der 37-jährigen Rostockerin konnte so Schlimmeres

verhindert und der Täter in der Nähe festgenommen werden.



Ihr vorbildliches Eingreifen nahmen der Leiter der Kriminalpolizeiinspektion

Rostock, Heiko Tesch sowie die in diesem Fall ermittelnden Beamten zum Anlass,

der Rostockerin ihren Dank auszusprechen. Frau Lippert habe in einem hohen Maße

Zivilcourage bewiesen und trug wesentlich dazu bei, dass der Täter abgeschreckt

wurde und durch die Polizeikräfte in der Nähe ergriffen werden konnte.



Der mittlerweile 22-jährige Beschuldigte wurde zwischenzeitlich zu einer

Haftstrafe von 3 Jahren wegen versuchter Vergewaltigung und Körperverletzung

verurteilt. Dieses Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig.



