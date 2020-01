POL-HWI: Zeugenaufruf: Unfallflucht auf der B104/Gadebusch

Wismar (ots) - Heute Morgen um 06:00 Uhr kam es auf der B104 (Umgehungsstraße

Gadebusch) am Abzweig nach Wakenstädt zu einem Verkehrsunfall, als ein silberner

PKW auf die B 104 auffuhr, ohne die Vorfahrtsregelungen zu beachten.



Ein 57-jähriger Subarufahrer, der die Umgehungsstraße in Richtung Rehna befuhr,

konnte durch eine Gefahrenbremsung und ein Ausweichmanöver den Zusammenstoß mit

dem silbernen Kombi verhindern. Jedoch überfuhr er hierbei einen Leitpfosten und

streifte ein Verkehrszeichen. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 4000

Euro geschätzt.



Der silberne Kombi setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, fort.



Zeugen, die das Unfallgeschehen heute Morgen beobachtet haben und/oder Hinweise

zum unbekannten Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in

Gadebusch unter 03886/722 0 zu melden.



Allgemeiner Hinweis der Polizei in diesem Zusammenhang: Nicht nur sehen, sondern

auch gesehen werden! Gerade bei schlechten Sichtverhältnissen sollten

Unfallbeteiligte nicht darauf verzichten, die im Fahrzeug vorhandene Warnweste

zu tragen, um beim Verlassen des Fahrzeuges am Unfallort nicht übersehen zu

werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Axel Köppen

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108764/4500460

OTS: Polizeiinspektion Wismar



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell