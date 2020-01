POL-NB: Fahrzeugführer unter Einfluss von Betäubungsmitteln kontrolliert - Betäubungsmittel, verbotene Waffe, Messer und Feuerwerkskörper aufgefunden und sichergestellt

Neubrandenburg (ots) - Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit haben die Beamten des

Polizeihauptreviers Neubrandenburg am 23.01.2020 gegen 06:00 Uhr im Vogelviertel

in Neubrandenburg ein Fahrzeug kontrolliert. Bei der Kontrolle des 34-jährigen

Fahrzeugführers stellten die Beamten Auffälligkeiten fest, die auf den Konsum

von Betäubungsmitteln deuten. Ein daraufhin durchgeführter Drogenvortest zeigte

ein positives Ergebnis auf Amphetamine, Metamphetamine und THC. Bei der

anschließenden Durchsuchung des 34-Jährigen sowie seines Fahrzeuges haben die

Beamten zudem mehrere Tütchen mit verschiedenen betäubungsmittelähnlichen

Substanzen, eine Schreckschusswaffe und ein verbotenes Messer sowie mehrere

verbotene Feuerwerkskörper (sogenannte ´Polenböller´ ) festgestellt. Alle

angeführten Gegenstände wurden sichergestellt.



Der 34-Jährige wurde auf Grund des Verdachtes des Fahrens unter Einfluss von

Betäubungsmitteln zur Blutprobenentnahme in das Neubrandenburger Klinikum

verbracht. Er muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz,

Waffengesetz und Sprengstoffgesetz sowie wegen des Fahrens unter Einfluss von

berauschenden Mitteln verantworten.



