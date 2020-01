POL-LWL: Polizei sucht Unfallfahrer

Ludwigslust (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am 15.Januar dieses Jahres in

Ludwigslust, bei dem ein minderjähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde,

sucht die Polizei nun den Fahrer des an diesem Unfall beteiligten PKW. Den

bisherigen Erkenntnissen zufolge kam es gegen 07:20 Uhr an der Einmündung Clara-

Zetkin- Straße/ Schlachthofweg zur Kollision zwischen einem PKW und dem Fahrrad

des 12-jährigen, wobei das Kind stürzte und sich unter anderem eine

Knieverletzung zuzog. Der Autofahrer soll sich kurz nach dem Befinden des

Unfallopfers erkundigt und dann davongefahren sein. Das Kind musste sich

anschließend in medizinische Behandlung begeben. Der am Unfall beteiligte

Fahrer, der bislang noch unbekannt ist, wird dringend gebeten, sich mit der

Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/4110) in Verbindung zu setzen. Zudem sucht

die Polizei Zeugen des Unfalls. Gegen den noch unbekannten Fahrer, der ca. 50

Jahre alt sein soll und mit einem schwarzen Mazda- Kombi unterwegs war, hat die

Polizei Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort erstattet.



