POL-HRO: Öffentlichkeitsfahnung nach vermisster 13-Jähriger

Su-Ann Kubat



aus der elterlichen Wohnung in der Schweriner Paulstadt vermisst.

Sie wollte um 18:00 Uhr in die Wohnung zurückkehren, traf hier jedoch

bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht wieder ein.



Die Vermisste ist ca. 170 cm groß und hat eine eher kräftige Statur.

Sie hat langes, blondes Haar, das sie meist offen trägt. Bekleidet

ist sie mit einer hellblauen Jeans, einer weiß-blauen Jacke und

hellbraunen Halbschuhen.



Hinweise zur vermissten Person nimmt das Polizeihauptrevier Schwerin

unter Tel. (0385) 51802224 oder jede andere Polizeidienststelle

entgegen.



Anja Dumrath

Polizeihauptkommissarin



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



