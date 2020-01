POL-HST: Kriminalpolizei Stralsund sucht Eigentümer von sichergestelltem Diebesgut

Stralsund (ots) - In der Nacht vom 07.01.2020 zum 08.01.2020 sowie in der Nacht

vom 11.01.2020 zum 12.01.2020 kam es im Kleingartenverein ´Erholung und Frieden´

in der Heinrich-Mann-Straße in Stralsund zu mehreren Laubeneinbrüchen. In der

Zeit vom 03.01.2020 bis zum 11.01.2020, sowie in der Nacht vom 19.01.2020 zum

20.01.2020 kam es im Kleingartenverein ´Knieper Nord e.V.´ in der Parower

Chaussee in Stralsund ebenfalls zu mehreren Laubeneinbrüchen.



Die Kriminalpolizei konnte Tatverdächtige ermitteln und führte Durchsuchungen

bei diesen durch. Dabei wurde ein Teil des Diebesgutes sichergestellt. Hierbei

handelt es sich um zwei Fernseher (Hersteller ´Samsung´ mit einer

Bildschirmdiagonale von 80 cm und Hersteller ´Dyon´ mit einer

Bildschirmdiagonale von 55 cm), Werkzeuge, eine Musikanlage mit Boxen und

verschiedene Kleinteile (siehe beigefügtes Bild).



Das Diebesgut konnte bisher keinem Geschädigten zugeordnet werden. Wer sein

Eigentum auf dem Bild wiedererkennt wird gebeten sich während der Geschäftszeit

bei der Kriminalpolizei Stralsund unter der Telefonnummer 03831/ 2830260 oder

außerhalb der Geschäftszeit im Polizeihauptrevier Stralsund unter der

Telefonnummer 03831/ 28900 zu melden.



