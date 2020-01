POL-GÜ: Jugendliche schießen im Kellerswald Bad Doberan

Bad Doberan (ots) - Am 22.01.2020 gegen 08:30 Uhr wurde der Polizei gemeldet,

dass in Bad Doberan, im Kellerswald, Schüsse gefallen sind. Die Verantwortlichen

konnten durch die Polizei gestellt werden und die drei Jugendlichen bestätigten,

mehrere Male mit der Schreckschusspistole geschossen zu haben. Der 21jährige

Eigentümer hat keinen Waffenschein. Somit wurde eine Anzeige wegen Verstoß gegen

das Waffengesetz aufgenommen und die Pistole nebst Magazin und weiteren Patronen

weggenommen.



