POL-SN: Kripo sucht Zeugen eines Raubes

Schwerin (ots) - Am Montag meldeten sich zwei Frauen bei der Schweriner Polizei

und gaben eine Anzeige wegen Raubes auf.



Demnach wurden sie am Sonntagabend zwischen der Haltestelle Leibnitzstraße und

der Einmündung Gagarinstraße beraubt.



Die beiden 35 und 36-jährigen ukrainischen Frauen befanden gegen 21.30 Uhr sich

auf dem Rückweg von der Shell-Tankstelle Hamburger Allee in Richtung Berliner

Platz.



Die Frauen wurden von zwei Männern gestoppt und mit einem Messer bedroht.



Einer forderte die Herausgabe der Handtaschen, der zweite riss einem Opfer eine

Kette mit Kreuz-Anhänger vom Hals.



Beide flüchteten anschließend mit der Beute in Richtung Zippendorf.Der Mann mit

dem Messer sprach nach Angaben der Geschädigten mit Akzent.



Beschrieben wurden die Tatverdächtigen wie folgt.



Beide ca. 20 Jahre, ca. 180-185 cm groß, dunkle Haare, dunkle Kleidung, ein

Tatverdächtiger trug Dreitagebart, südländisches Aussehen.



Hinweise bitte an die Polizei unter 0385/5180-1560 oder 5180-2224



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Steffen Salow

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/83338/4499533

OTS: Polizeiinspektion Schwerin



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell