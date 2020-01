POL-HST: Radfahrer erlitt schwere Verletzungen bei Zusammenstoß mit PKW in Stralsund

Stralsund (ots) - Am Dienstag, den 21.01.2020, ereignete sich gegen 12:00 Uhr in

Stralsund ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde.



Ein 75-Jähriger aus der Gemeinde Niepars befuhr mit seinem PKW Kia den Tribseer

Damm in Fahrtrichtung Rostocker Chaussee, als ein 82-jähriger Stralsunder

Radfahrer aus einer Grundstückseinfahrt kommend auf die Fahrbahn fuhr und mit

dem PKW Kia kollidierte. Der verletzte Radfahrer wurde mit Kopfverletzungen

durch Rettungskräfte ins Stralsunder Krankenhaus gebracht.



Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von etwa 2.100 Euro.



