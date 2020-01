POL-NB: Brandursache zum Brand eines Schuppens in Tentzerow

Tentzerow (ots) - Wie bereits berichtet wurde, kam es am 20.01.2020 gegen 23:15

Uhr zum Brand eines Schuppens in Tentzerow, bei dem zusätzlich ein benachbarter

Carport mit einem darunter stehenden Pkw sowie zwei Scheiben des Nachbarhauses

beschädigt wurden. Der Schaden wurde auf 20.000EUR geschätzt.



Am gestrigen Nachmittag, dem 21.02.2020 kam auf Anordnung der Staatsanwaltschaft

Neubrandenburg ein Brandursachenermittler zum Einsatz. Im Ergebnis dessen geht

die Polizei von einem technischen Defekt in der Elektroanlage aus.



Erstmeldung:



Am 20.01.2020 gegen 23:15 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums

Neubrandenburg über Notruf der Brand eines Schuppens in der Ortschaft Tentzerow

gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr bestätigte

sich der Sachverhalt. Ein 10 x 5 Meter großer, massiv gebauter und mit einem

Wellblechdach versehener Schuppen brannte in voller Ausdehnung. Durch das Feuer

war bereits ein benachbarter Carport, der darunter stehende PKW und 2 Scheiben

des Nachbarhauses beschädigt worden. Personen wurden durch das Feuer keine

verletzt. Durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Sternfeld,

Utzedel, Demmin und Teusin konnte das Feuer gelöscht werden. Diese waren mit

insgesamt 42 Kameraden im Einsatz. Zur Ursache des Brandes können zum

gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei

hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft den Einsatz eines

Brandursachenermittlers. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000 EUR

geschätzt.



