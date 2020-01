POL-NB: Dreistündige Vollsperrung der B198 nach einem Verkehrsunfall

B198 (ots) - Am 22.01.2020 gegen 09:00 Uhr ist es auf der B198 zu einem

Verkehrsunfall gekommen, in dessen Folge die Bundesstraße für mehrere Stunden

vollgesperrt werden musste. Ein 62-jähriger Fahrzeugführer befuhr die B 198 aus

Richtung Rechlin kommend in Fahrtrichtung Vipperower Heide. Nach bisherigen

Erkenntnissen befuhr ein 81-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug in

Vipperow die Solzower Straße in Fahrtrichtung B198. An der Einmündung zur B 198

beabsichtigte der 81-Jährige nach links auf die B198 in Richtung Rechlin

abzubiegen. Dabei missachtete der 81-Jährige die Vorfahrt des 62-jährigen

Fahrzeugführers und es kam zum Zusammenstoß. Auf Grund des starken Aufpralls

wurde das Fahrzeug des 62-Jährigen auf die Gegenfahrbahn geschleudert, berührte

einen Baum und kam dann im Straßengraben zum Stehen.



Die 76-jährige Beifahrerin im Fahrzeug des 81-jährigen Unfallverursachers sowie

der 62-jährige Fahrzeugführer wurden leichtverletzt und mit dem Rettungswagen in

umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr

Vipperow waren im Einsatz, um bei der Bindung und Beseitigung auslaufender

Betriebsstoffe zu unterstützen.



Der entstandene Schaden wird auf ca. 75.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge

waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die

Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und zur Fahrbahnreinigung musste die B198

vollgesperrt werden. Die Vollsperrung wird noch bis ca. 12:00 Uhr andauern.



