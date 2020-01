POL-GÜ: Wechselrichter von Photovoltaikanlage entwendet

Kessin (ots) - Am 21.01.2020 gegen 14:00 Uhr teilte der Betreiber einer

Photovoltaikanlage bei Kessin mit, dass in der Nacht vom 18.01.2020, 22:00 Uhr

zum 19.01.2020, 08:00 Uhr mehrere Wechselrichter entwendet wurden. Der

entstandene Stehlschaden wird mit 500.000 Euro angegeben. Der

Kriminaldauerdienst Rostock und ein Fährtenhund waren im Einsatz.



