POL-HWI: Mann nutzt sein Mobiltelefon während der Fahrt

Wismar (ots) - Gestern Abend, 19:30 Uhr, wurde eine Streifenwagenbesatzung des

Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Metelsdorf auf den Fahrer eines

Kleintransporters auf der B105 aufmerksam, weil dieser während der Fahrt sein

Mobiltelefon nutzte. Sie hielten das Fahrzeug nahe Rüggow an und unterzogen den

53-jährigen Fahrer einer Verkehrskontrolle. Mit dem Vorhalt der begangenen

Ordnungswidrigkeit konfrontiert, äußerte der Mann, der von sich selbst als

Reichsbürger sprach, dass er diesen ´Kindergarten´ nicht mitmachen und er die

Gesetze der ´BRD-GmbH´ anerkennen würde. Die Beamten nahmen die Personalien des

Mannes auf und leiteten gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Axel Köppen

Telefon: 03841/203 305

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108764/4498379

OTS: Polizeiinspektion Wismar



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell