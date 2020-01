POL-NB: Gewinnspielbetrug in Ueckermünde geglückt

Ueckermünde (ots) - Eine 72-Jähriger aus Ueckermünde ist Opfer eines

Gewinnspielbetruges geworden und verlor dabei 1.900 EUR. Die Täter agierten mit

der typischen Masche.



Der Mann erhielt einen Anruf, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass er 38.600 EUR

gewonnen habe. Zur Einlösung des Gewinns sollte er Steam-Karten kaufen.



Der Geschädigte begab sich in einen Supermarkt und erwarb die Gutscheinkarten im

Wert von 900 EUR. Als er zu Hause war, erhielt er erneut einen Anruf. Es sei zu

einem Zahlendreher gekommen, tatsächlich habe der Senior 83.600 EUR gewonnen.

Die bereits erworbenen Steam-Karten sollten überprüft werden und der Geschädigte

gab die freigerubbelten Nummern telefonisch durch, ohne zu wissen, dass er die

Karten damit entwertet. Das Opfer ging davon aus, dass er die Karten bei der

Gewinnübergabe den Sicherheitskräften übergeben müsse.



Der Anrufer, der Hochdeutsch ohne Akzent sprach, meinte nun, dass durch den

höheren Gewinn auch die Gebühr höher sei. Auf Anweisung ging der 72-Jährige

erneut in den Supermarkt und kaufte Karten im Wert von 1000 EUR. Auch diese

Nummern gab er am Telefon durch.



Erst als er eine Stunde später wieder einen Anruf erhielt und er beauftragt

wurde, Karten für weitere 1000 EUR zu kaufen, begriff der Geschädigte, dass er

Opfer eines Betruges wurde und legte auf.



Rückfragen bitte an:



Nicole Buchfink

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-2040

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4498227

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell