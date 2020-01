POL-GÜ: Betonmischer kommt von Fahrbahn ab

Bad Doberan (ots) - Der 37jährige Fahrer eines Betonmischer-LKW kam am

21.02.2020, gegen 10:00 Uhr, auf der L11, kurz vor der Ortschaft Gerdshagen, mit

dem Gespann ins Schlingern und fuhr nach links in den Graben. Der LKW kippte auf

die Seite und der Fahrer wurde eingeklemmt. Polizei, Rettungsdienst und

Feuerwehr kamen zum Unfallort. Der 37jährige konnte sich letztendlich selber aus

dem Führerhaus befreien und wurde nach der medizinischen Betreuung vor Ort mit

leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Eine Vollsperrung ist seit dem

eingerichtet und wird voraussichtlich weitere vier Stunden bestehen. Für die

Bergung des LKW wurde über die Firma ein Kran angefordert. Weiterhin ist die

zuständige Umweltbehörde informiert, um zu prüfen, welche Maßnahmen wegen der

ausgelaufenen Betriebsstoffe eingeleitet werden müssen. Die Schadenshöhe wird

mit 80.000 Euro angegeben.



