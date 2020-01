POL-LWL: Auto überschlug sich- Fahrer im Krankenhaus verstorben (Ergänzungsmeldung)

Ludwigslust (ots) - Ein bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in

Ludwigslust verunglückter Autofahrer (wir informierten) ist tot. Der 72-jährige

Mann verstarb kurze Zeit später im Krankenhaus. Allerdings ist derzeit noch

unklar, ob der Autofahrer an den Folgen des Unfalls oder aufgrund akuter

gesundheitlicher Probleme verstarb. Das Auto des Mannes prallte ersten

Erkenntnissen zufolge in der Klenower Straße gegen zwei parkenden PKW und

überschlug sich in weiterer Folge. Der eingeklemmte Fahrer wurde anschließend

durch die Feuerwehr befreit und ins Krankenhaus gebracht. Schon an der

Unfallstelle und auf dem Weg in die Klink musste der Mann reanimiert werden.



