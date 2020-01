POL-GÜ: Garageneinbruch - Motorrad, Fahrrad und Angelzubehör entwendet

Lalendorf (ots) - Unbekannte Täter sind in die Garage des 45jährigen aus

Lalendorf eingebrochen. Entwendet wurden Teile der Angelausrüstung, E-Motor

Rhino (2PS), Echolot sowie ein rotes Mountainbike der Marke Cube. Neben der

Tasche mit Motorradhelm und Handschuhen wurde eine weiße KTM250 mitgenommen.

Gleichzeitig wurde das Fehlen eines Würth-Werkzeugkoffers festgestellt. Der

Geschädigte grenzt die Tatzeit von 19.01.2020, 20:30 Uhr bis 20.02.2020, 18:30

Uhr ein und beziffert den Stehlschaden mit 10.000 Euro. Wer Hinweise zum

Verbleib der gestohlenen Sachen oder möglichen Tätern machen kann, meldet sich

bitte bei der Polizei in Teterow (Telefon: 03996-1560).



