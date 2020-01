POL-NB: Angriff auf einen Polizeibeamten in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) - Am gestrigen Abend (20.01.20, gegen 19:45 Uhr) kam es im

Neubrandenburger Polizeihauptrevier zu einem Angriff auf einen Polizeibeamten.



Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Sachverhalt wie folgt: Der

34-jährige Polizeikommissar befand sich im Vorraum des Reviers in einem Gespräch

mit einem Bürger, als es an der Eingangstür klingelte. Der Beamte öffnete von

innen die Tür, als der Tatverdächtige plötzlich ein Messer zog und in Richtung

des Polizisten stach. Der Beamte konnte dem Stich ausweichen und die Tür wieder

schließen. Er konnte den Tatverdächtigen durch die Tür in ein Gespräch

verwickeln. Währenddessen begaben sich zwei weitere Beamte über den Hof des

Reviers zum Haupteingang und konnten hier den Tatverdächtigen überwältigen und

vorläufig festnehmen.



Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 23-jährigen Syrer. Er war aus

einer psychiatrischen Einrichtung, in welcher er gerichtlich untergebracht war,

abgängig.



Die Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg hat die Ermittlungen wegen des

Verdachts des versuchten Totschlags aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft

Neubrandenburg ordnete die Festnahme des 23-Jährigen an und beantragt die

Erlangung eines Unterbringungsbefehls beim zuständigen Amtsgericht

Neubrandenburg. Bei neuen Erkenntnissen wird unaufgefordert nachberichtet.



Rückfragen bitte an:



Nicole Buchfink

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-2040

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4497748

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell