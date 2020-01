POL-GÜ: Warnung vor Telefonbetrüger im Landkreis Rostock

Güstrow (ots) - Am 20.02.2020 wurden im Landkreis Rostock, in Kühlungsborn,

Retschow, Dummerstorf, Güstrow und Bützow, Anzeigen wegen Telefontrickbetrug

aufgenommen. Die Anrufer gaben sich als Angehörige aus und fragten nach, ob Geld

vorhanden sei, mit dem ihnen geholfen werden sollte. Zu Geldübergaben ist es

nicht gekommen, da die Anrufer die Situation erkannten und die Polizei anriefen.



Der ´Enkeltrick´, mit seinen unterschiedlichen Gesichtern, beschäftigt die

Polizei immer wieder. Gehen Sie mit ihren Verwandten und Bekannten ins Gespräch,

seien Sie misstrauisch und beenden Sie das Gespräch, wenn Ihnen der Anruf

verdächtig vorkommt!



Weitere Informationen zum Thema unter:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Kristin Hartfil

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108766/4497637

OTS: Polizeiinspektion Güstrow



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell