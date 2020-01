POL-LWL: Zwei Verletzte bei Zusammenstoß zweier PKW auf BAB 24

Stolpe / Parchim (ots) - Beim Zusammenstoß zweier PKW sind am Samstagmorgen auf

der BAB 24 bei Parchim zwei Autofahrer verletzt worden, einer davon schwer. Der

Vorfall ereignete sich bei einem Überholmanöver, als eines der beiden Autos ins

Schleudern geriet und dabei mit dem anderen PKW zusammenstieß. In weiterer Folge

kamen beide Fahrzeuge von der Fahrbahn ab. Während der mutmaßliche

Unfallverursacher auf dem Standstreifen zum Stehen kam, überschlug sich das

andere Auto und blieb auf einem angrenzenden Acker liegen. Dessen 66-jähriger

Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins

Krankenhaus gebracht. Der an beiden Fahrzeugen entstandene Gesamtschaden wurde

zunächst auf über 15.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen der Polizei zur

genauen Unfallursache dauern an.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/4497233

OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell