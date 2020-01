POL-LWL: Elektroscooter bei Einbruch in Discounter gestohlen

Ludwigslust (ots) - Bei einem Einbruch in einen Discountmarkt in Hagenow haben

unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag zwei Elektroroller, sogenannte

Elektroscooter, gestohlen. Der dabei entstandene Schaden wird derzeit auf 1.500

Euro geschätzt. Dem Spurenaufkommen zufolge schlugen die Einbrecher zunächst

eine Schaufensterscheibe des Geschäfts in der Rudolf- Tarnow- Straße ein und

entwendeten anschließend aus den Auslagen die beiden Kleinroller. Eine Passantin

hatte den Einbruch am Sonntagmorgen festgestellt und die Polizei informiert. Die

Kriminalpolizei sicherte später Spuren am Tatort. Hinweise zu diesem Vorfall

nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen.



