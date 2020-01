POL-HWI: Berauschter Radfahrer

Wismar (ots) - Am 18. Januar, kurz nach Mitternacht, fiel einer

Streifenwagenbesatzung des Polizeihauptreviers Wismar ein Radfahrer im

Philosophenweg auf, der sich in Schlangenlinien fortbewegte. Die Beamten hielten

den Mann an und unterzogen ihn einer Verkehrskontrolle. Der Aufforderung sich

auszuweisen kam der 29-Jährige nicht nach und machte stattdessen offensichtlich

falsche Angaben und verhielt sich aggressiv. Der ihm in der Folge angebotene

Atemalkoholtest ergab 1,66 Promille. Darüber hinaus ergaben sich Anhaltspunkte

auf einen ebenfalls vorangegangenen Cannabiskonsum. Die Polizisten ordneten eine

Blutprobeentnahme an und baten den Radler zu diesem Zweck, in den Streifenwagen

einzusteigen. Daraufhin warf der Mann sein Smartphone in Richtung des Kopfes

eines Polizisten und stieg derartig aggressiv in den Streifenwagen ein, dass die

Tür des Fahrzeuges leicht beschädigt wurde. In der weiteren Folge des Geschehens

beleidigte und bedrohte er die Polizisten verbal. Dazu stieß er auf und blies

den Beamten seinen Atem aus kurzer Distanz ins Gesicht. In der Dienststelle

angekommen, führte ein Arzt die Blutprobenentnahme durch und die Polizeibeamten

stellten die Personalien des Mannes fest. Ihn erwartet nun ein

Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Tätlichen Angriffs auf

Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung, Körperverletzung und Beleidigung.



